Israel anuncia fechamento de passagem de fronteira com Gaza após ataque com foguetes

Ofensiva acontece em um momento em que ambas as partes se acusam de sabotar as negociações de cessar-fogo; cerca de dez projéteis foram disparados

MOHAMMED SABRE/EFE/EPA A passagem da fronteira de Kerem Shalom está atualmente fechada para caminhões de ajuda humanitária



O Exército israelense anunciou neste domingo (5) o fechamento da passagem Kerem Shalom que dá acesso à Faixa de Gaza – e por onde entra a ajuda humanitária – após um ataque com foguetes.”Cerca de dez projéteis foram disparados de uma área adjacente à cidade de Rafah em direção à área de Kerem Shalom. A passagem da fronteira de Kerem Shalom está atualmente fechada para caminhões de ajuda humanitária”, afirmou o Exército em comunicado. Rafah está localizada no sul da Faixa de Gaza. A ofensiva acontece em um momento em que Israel e o Hamas se acusam de sabotar as negociações de cessar-fogo e parecem relutantes em relação à proposta.