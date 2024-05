Turquia suspende relações comerciais com Israel em retaliação à guerra em Gaza

Ministério de defesa turco disse que decisão permanece até que o governo de israelense autorize um fluxo ininterrupto de ajuda humanitária para o enclave palestino

Adem ALTAN / AFP Presidente turco Recep Tayyip Erdogan



Um dia após a Colômbia romper ligações diplomáticas com Israel por causa da guerra em Gaza, a Turquia seguiu os mesmo caminhos nesta quinta-feira (2) e suspendeu todas as relações comerciais, após restringir no mês passado suas exportações para aquele país, anunciou o Ministério do Comércio turco. “As exportações e importações relacionadas com Israel foram suspensas”, informou o ministério, acrescentando que as medidas serão aplicadas “até que o governo de Israel autorize um fluxo ininterrupto de ajuda humanitária para a Faixa de Gaza”. Mais cedo, o chanceler israelense, Israel Katz, havia dito anteriormente, que o presidente turco Recep Tayyip Erdogan havia “rompido os acordos [entre Israel e Turquia], ao bloquear as importações e exportações israelenses nos portos”.

O chefe da diplomacia israelense disse querer “criar alternativas para o comércio com a Turquia, concentrando-se na produção local e nas importações procedentes de outros países”. No começo de abril, a Turquia restringiu as exportações a Israel de um grande número de mercadorias, como produtos compostos de aço, ferro e alumínio, devido à guerra em Gaza. O conflito entre Israel e Hamas, que acontece desde o dia 7 de outubro, está prestes a entrar em seu sétimo mês. Segundo as autoridades israelenses, 129 pessoas seguem sequestradas, dos quais 34 teriam morrido. Os ataque em Gaza já deixaram 34.596 mortos, a maioria civis, segundo o ministério da Saúde do território, governado pelo movimento islamista.