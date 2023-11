Israel anuncia morte de um dos líderes do Hamas no ataque de 7 de outubro

Ahmad Al Ghandour foi assassinado antes do acordo de cessar-fogo, firmado no início da semana passada; grupo terrorista confirma óbito

HAMS/AFP Palestinos procuram sobreviventes sob os escombros de um prédio desabado após um ataque israelense



Um dos líderes do Hamas no ataque de 7 de outubro, que início o novo conflito com Israel, foi morto pelo exército israelense. A informação foi divulgada pelas duas partes, neste domingo, 26. Através das redes sociais, o porta-voz das Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês), Daniel Hagari, confirmou a morte de Ahmad Al Ghandour em um bombardeio na Faixa de Gaza. Já o grupo terrorista declarou que Ghandour e três outros altos funcionários foram assassinados. O ataque ocorreu antes do cessar-fogo firmado no início da semana passada. Além da trégua de quatro dias, ambas as partes concordaram em trocar reféns. Nos últimos dias, Estados Unidos e Egito, dois dos articuladores no conflito, mostraram otimismo quanto a uma prorrogação no cessar-fogo. Presidente norte-americano, Joe Biden afirmou que a chance é “real”. Já um porta-voz egípcio Diaa Rashwan comentou que os “sinais são positivos”. Apesar disso, publicamente, Israel insiste que a trégua é provisória e o objetivo em “exterminar” o Hamas permanece. Em quase 50 dias, a guerra no Oriente Médio já deixou 15.700 vítimas fatais, sendo 14.500 em Gaza e 1.200 do lado de Israel.