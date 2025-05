Israel bombardeia o sul do Líbano

O exército israelense também informou que suas forças atacaram uma instalação militar do Hezbollah

Mahmoud ZAYYAT / AFP Bombeiros e socorristas se reúnem no local de um ataque aéreo israelense que teve como alvo um prédio na cidade de Toul, no sul do Líbano



Um ataque aéreo atingiu um prédio no sul do Líbano nesta quinta-feira (22), depois que o exército israelense emitiu um alerta de evacuação, advertindo para uma ação iminente contra militantes do Hezbollah, noticiou a mídia estatal libanesa.

Israel mantém ataques aéreos no Líbano, apesar de uma trégua alcançada em novembro, destinada a conter mais de um ano de hostilidades com o Hezbollah.

Sem confirmar o ataque registrado na cidade de Toul (sul), o exército israelense declarou que suas forças realizaram vários bombardeios contra alvos do Hezbollah e que mataram um combatente.

A Agência Nacional de Notícias (NNA) do Líbano reportou que “o inimigo israelense” atacou um edifício em Toul, onde o exército havia advertido os moradores para deixarem a área em torno de uma construção que, segundo afirmaram, era usada por militantes do Hezbollah.

A “advertência urgente” foi acompanhada de um mapa mostrando uma estrutura e um perímetro de 500 metros marcado em vermelho. “Vocês se encontram perto de instalações pertencentes ao grupo terrorista Hezbollah”, dizia a mensagem em árabe, instando a população a “evacuar estes edifícios de imediato e se afastar”.Não foram registradas vítimas.

Em uma declaração em separado, o exército israelense informou ter “atacado e eliminado um terrorista da Força Radwan do Hezbollah na área de Rab El Thalathine”, 17 km a sudeste. A NNA mencionou um “mártir” em um ataque aéreo na mesma área, sem identificá-lo.

O exército israelense também informou que suas forças atacaram uma instalação militar do Hezbollah.

*Com informações da AFP

Publicado por Nátaly Tenório