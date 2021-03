Israel e Nova Zelândia autorizam venda de spray nasal que promete prevenir Covid-19

O produto, que teve eficácia comprovada em estudos clínicos, é capaz de matar os vírus presentes nas vias aéreas, evitando que eles fiquem incubados e se espalhem pelos pulmões

Pixabay ThorstenF Segundo resultados de estudos clínicos, spray também reduz os sintomas da Covid-19 em pessoas já infectadas



Israel e Nova Zelândia autorizaram nesta segunda-feira, 22, a venda do spray nasal de óxido nítrico da empresa de biotecnologia SaNOtize, que promete ajudar a combater a pandemia do novo coronavírus. O produto, batizado de Nons e comercializado como Enovid, pode começar a ser vendido imediatamente na Nova Zelândia e a partir de junho em Israel. Divulgados na semana passada, os resultados de estudos clínicos realizados pelo Sistema de Saúde Nacional do Reino Unido indicam que, além de ser efetivo contra a transmissão do Sars-Cov-2, o Nons é capaz de diminuir os dias de infecção pelo novo coronavírus e reduzir a severidade dos sintomas da Covid-19.

Isso aconteceria porque o óxido nítrico presente na fórmula é capaz de matar os vírus presentes nas vias aéreas superiores, evitando assim que eles fiquem incubados e se espalhem pelos pulmões. Os testes foram feitos com 79 pacientes da Covid-19, sendo que muitos deles estavam infectados com a variante britânica do coronavírus, que é considerada mais contagiosa e mortal. Nessas pessoas, o spray nasal foi capaz de reduzir significativamente a carga viral, que caiu para cerca de 95% nas primeiras 24 horas de uso e 99% em 72 horas.