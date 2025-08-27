Jovem Pan > Notícias > Mundo > Israel intensifica operações em área nas proximidades da Cidade de Gaza

Ataques acontecem após autorização do governo israelense para ocupar bairro de Ebad-Alrahman, visto como o último redudo do grupo terrorista Hamas

  • 27/08/2025 15h18 - Atualizado em 27/08/2025 15h19
Jack Guez/AFP Imagem da fronteira israelense com a Faixa de Gaza mostra prédios destruídos no território em conflito Imagem da fronteira israelense com a Faixa de Gaza mostra prédios destruídos no território em conflito

Israel intensificou suas operações em uma nova área nas proximidades da Cidade de Gaza, resultando na destruição de residências e na evacuação forçada de moradores. Tanques israelenses invadiram o bairro de Ebad-Alrahman, onde bombardeios atingiram diversas casas, deixando várias pessoas feridas. O governo israelense autorizou um plano para ocupar essa região, que é vista como o último reduto do grupo terrorista Hamas.

A evacuação da Cidade de Gaza foi considerada inevitável por um porta-voz das Forças Armadas de Israel, com ordens de retirada que impactam mais de 80% da população da Faixa de Gaza. Embora milhares de pessoas já tenham deixado a área, alguns optaram por permanecer, incluindo líderes religiosos que decidiram ficar para apoiar os que não podem sair.

O enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, revelou que o presidente Donald Trump convocará uma reunião para discutir a situação em Gaza. Além disso, o Departamento de Estado dos EUA anunciou que o Secretário de Estado, Marco Rubio, se reunirá com o ministro das Relações Exteriores de Israel para tratar da crise.

Publicado por Nícolas Robert

*Reportagem produzida com auxílio de IA

