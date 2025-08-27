Zelensky sugere Turquia, Golfo ou Europa para sediar negociações com Putin

Houve expectativas de um encontro trilateral após uma reunião entre Putin e Trump no Alasca nas últimas semanas; no entanto, o chanceler russo, Sergey Lavrov, descartou essa possibilidade no futuro próximo

EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL Zelensky sugeriu que países como Turquia, nações do Golfo ou alguns países europeus poderiam sediar negociações para um acordo de paz



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, sugeriu que países como Turquia, nações do Golfo ou algumas nações europeias poderiam sediar negociações para um acordo de paz com o presidente russo, Vladimir Putin. A escolha desses locais levanta questões sobre a ausência dos Estados Unidos nas possíveis negociações.

Após um período de estagnação nas negociações, Zelensky voltou a discutir a possibilidade de um encontro direto com Putin. Nas últimas semanas, houve expectativas de um encontro trilateral após uma reunião entre Putin e Trump no Alasca. No entanto, o chanceler russo, Sergey Lavrov, descartou essa possibilidade no futuro próximo, frustrando as esperanças de um avanço diplomático imediato. A situação na Ucrânia permanece tensa, com a guerra ainda intensa e bombardeios contínuos em regiões como Carquívia e Sume, além de avanços russos em Nipropetrovski.

Zelenski destacou a Turquia como um possível mediador, dado seu histórico de sediar conversas entre delegações russas e ucranianas. Além disso, mencionou países do Golfo, como Emirados Árabes Unidos e Qatar, que mantêm boas relações tanto com o Ocidente quanto com a Rússia. Até o momento, não há data ou local definidos para o encontro.

