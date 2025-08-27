Jovem Pan > Notícias > Mundo > Zelensky sugere Turquia, Golfo ou Europa para sediar negociações com Putin

Zelensky sugere Turquia, Golfo ou Europa para sediar negociações com Putin

Houve expectativas de um encontro trilateral após uma reunião entre Putin e Trump no Alasca nas últimas semanas; no entanto, o chanceler russo, Sergey Lavrov, descartou essa possibilidade no futuro próximo

  • Por Jovem Pan
  • 27/08/2025 12h11
EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL Zelensky Zelensky sugeriu que países como Turquia, nações do Golfo ou alguns países europeus poderiam sediar negociações para um acordo de paz

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, sugeriu que países como Turquia, nações do Golfo ou algumas nações europeias poderiam sediar negociações para um acordo de paz com o presidente russo, Vladimir Putin. A escolha desses locais levanta questões sobre a ausência dos Estados Unidos nas possíveis negociações.

Após um período de estagnação nas negociações, Zelensky voltou a discutir a possibilidade de um encontro direto com Putin. Nas últimas semanas, houve expectativas de um encontro trilateral após uma reunião entre Putin e Trump no Alasca. No entanto, o chanceler russo, Sergey Lavrov, descartou essa possibilidade no futuro próximo, frustrando as esperanças de um avanço diplomático imediato. A situação na Ucrânia permanece tensa, com a guerra ainda intensa e bombardeios contínuos em regiões como Carquívia e Sume, além de avanços russos em Nipropetrovski.

Zelenski destacou a Turquia como um possível mediador, dado seu histórico de sediar conversas entre delegações russas e ucranianas. Além disso, mencionou países do Golfo, como Emirados Árabes Unidos e Qatar, que mantêm boas relações tanto com o Ocidente quanto com a Rússia. Até o momento, não há data ou local definidos para o encontro.

*Com informações de Luca Bassani

*Reportagem produzida com auxílio de IA

