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Israel libertará o ativista brasileiro Thiago Ávila neste sábado, diz ONG

Ativista será entregue às autoridades migratórias para expulsão do país; brasileiro integrava a flotilha Global Sumud, com ajuda humanitária para Gaza

  • Por AFP
  • 09/05/2026 09h06
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ILIA YEFIMOVICH / AFP Agentes de segurança escoltam o ativista brasileiro Thiago Ávila até um tribunal em Ashkelon, em 3 de maio de 2026. Dois ativistas estrangeiros de uma flotilha com destino a Gaza, que foram levados a Israel para interrogatório, compareceram perante um tribunal israelense em 3 de maio, informou à AFP um grupo de direitos humanos que os defende. A flotilha, com mais de 50 embarcações, partiu da França, Espanha e Itália com o objetivo de romper o bloqueio israelense a Gaza e levar suprimentos ao território palestino devastado. Conteúdo relacionado Thiago Ávila e Saif Abu Keshek estavam detidos desde a interceptação da embarcação.

Israel libertará ainda neste sábado (9) dois ativistas, o brasileiro Thiago Ávila e o espanhol-palestino Saif Abu Keshek, integrantes da última flotilha para Gaza, que depois serão entregues às autoridades migratórias para serem expulsos, informou a ONG Adalah, que os representa.

“A agência israelense de segurança interna, Shabak, informou à equipe jurídica da Adalah que os ativistas e dirigentes da flotilha Global Sumud (GSF), Thiago Ávila e Saif Abu Keshek, serão libertados hoje”, sábado, indicou a ONG em um comunicado.

Brasil e Espanha denunciaram energicamente suas respectivas detenções. O brasileiro integrava a flotilha Global Sumud, com ajuda humanitária para Gaza

 

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