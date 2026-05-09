Israel libertará o ativista brasileiro Thiago Ávila neste sábado, diz ONG
Ativista será entregue às autoridades migratórias para expulsão do país; brasileiro integrava a flotilha Global Sumud, com ajuda humanitária para Gaza
Israel libertará ainda neste sábado (9) dois ativistas, o brasileiro Thiago Ávila e o espanhol-palestino Saif Abu Keshek, integrantes da última flotilha para Gaza, que depois serão entregues às autoridades migratórias para serem expulsos, informou a ONG Adalah, que os representa.
“A agência israelense de segurança interna, Shabak, informou à equipe jurídica da Adalah que os ativistas e dirigentes da flotilha Global Sumud (GSF), Thiago Ávila e Saif Abu Keshek, serão libertados hoje”, sábado, indicou a ONG em um comunicado.
Brasil e Espanha denunciaram energicamente suas respectivas detenções. O brasileiro integrava a flotilha Global Sumud, com ajuda humanitária para Gaza
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