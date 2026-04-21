Israel pune dois soldados por destruição da estátua de Cristo no Líbano

A punição acontece após repercussão de uma foto que mostrava um militar israelense usando o lado cego de um machado em uma escultura caída de Jesus na cruz na segunda-feira (20)

ANWAR AMRO / AFP Post compartilhado da foto do soldado degradanto uma imagem de Jesus



As forças armadas de Israel retiraram dois soldados do serviço de combate e os colocaram em detenção militar por 30 dias depois que eles destruíram um crucifixo no sul do Líbano, informaram nesta terça-feira (21).

Uma foto que mostrava um soldado israelense usando o lado cego de um machado em uma escultura caída de Jesus na cruz atraiu uma condenação generalizada na segunda-feira (20) por políticos israelenses, pelos Estados Unidos e por líderes religiosos.

Ela foi postada por Younis Tirawi, um repórter palestino que também postou imagens da aparente má conduta de soldados israelenses em Gaza.

Um comunicado militar disse que uma investigação sobre o incidente mostrou que um soldado danificou um símbolo religioso cristão, enquanto outro fotografou o ato. Seis outros soldados estavam presentes sem agir ou interferir, de acordo com a declaração.

Os militares israelenses disseram que estavam trabalhando com a comunidade local para substituir a estátua.

O chefe do Estado-Maior de Israel, Eyal Zamir, condenou a profanação da estátua como uma conduta inaceitável e uma falha moral, de acordo com o comunicado.

Esse tipo de punição é relativamente raro nas forças armadas israelenses, de acordo com grupos de direitos humanos.

Em 2025, o grupo de monitoramento de conflitos Action on Armed Violence disse ter descoberto que Israel havia encerrado ou deixado sem solução 88% dos casos de suposta má conduta em Gaza e na Cisjordânia.

Em um caso recente, foram retiradas as acusações contra soldados acusados de abusar sexualmente de um detento de Gaza.

A Reuters verificou que a imagem foi tirada em Debel, um dos poucos vilarejos no sul do Líbano onde os moradores permaneceram durante uma campanha militar israelense contra a milícia Hezbollah, apoiada pelo Irã. A ofensiva começou em 2 de março, depois que o grupo disparou foguetes contra Israel em apoio ao Irã.

Debel é uma das dezenas de vilas no sul do Líbano que agora estão sob ocupação israelense efetiva.

Israel e Líbano concordaram, na última quinta-feira (16), com um cessar-fogo mediado pelos EUA, com o objetivo de interromper os combates entre Israel e o Hezbollah.

Uma autoridade israelense disse anteriormente à Reuters que as aldeias cristãs no sul do Líbano não haviam recebido ordens de retirada, ao contrário das aldeias muçulmanas xiitas.

Os parlamentares libaneses expressaram preocupação de que as ações israelenses possam exacerbar as tensões sectárias. O exército israelense tem realizado demolições em vilarejos no sul, dizendo que está agindo contra a infraestrutura pertencente ao Hezbollah.