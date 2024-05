Israel reabre a principal passagem para entrada de ajuda humanitária em Gaza

Passagem Kerem Shalom foi fechada no domingo (5) após um ataque com foguetes do Hamas matar quatro soldados israelenses

JACK GUEZ / AFP Não há informações sobre a travessia de Rafah, que foi bloqueada na terça-feira (7) por tanques israelenses



Israel anunciou nesta quarta-feira (8) a reabertura da passagem de Kerem Shalom, na fronteira com a Faixa de Gaza, para permitir a entrada de ajuda humanitária, três dias após o fechamento do local devido a um ataque com foguetes que matou quatro soldados. A passagem de Kerem Shalom fica no sul da linha fronteira entre Israel e a Faixa, nas imediações da cidade palestina de Rafah, onde as autoridades israelenses ameaçam executar uma operação em larga escala que provoca grande preocupação na comunidade internacional.

“Caminhões procedentes do Egito estão chegando ao local com ajuda humanitária, incluindo alimentos, água, material para abrigo, medicamentos e equipamentos médicos fornecidos pela comunidade internacional”, afirmou o Exército israelense em um comunicado conjunto com o COGAT, uma agência vinculada ao Ministério da Defesa que supervisiona as questões civis nos territórios palestinos. Os suprimentos entrarão no território palestino após uma inspeção, segundo o comunicado. Não há informações sobre a travessia de Rafah, que foi bloqueada na terça-feira (7) por tanques israelenses. Com o bloqueio, o fluxo de ajuda humanitária, que chegava ao território diretamente do Egito, está interrompido no local.

