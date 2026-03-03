Jovem Pan > Programas > Jornal Jovem Pan > ‘Não será um passeio’, diz Celso Amorim sobre conflito no Oriente Médio

‘Não será um passeio’, diz Celso Amorim sobre conflito no Oriente Médio

Em conferência na UFRJ, o embaixador disse que as hostilidades na região deve durar por um tempo

  Por Jovem Pan
  • 03/03/2026 00h07
Fábio Rodrigues -Pozzebom / Agência Brasil Assessor do presidente Lula (PT) e embaixador, Celso Amorim Celso Amorim disse que o conflito no Oriente Médio representa transformações econômicas e social profundas no mundo

O assessor especial da Presidência da República, o embaixador Celso Amorim, manifestou-se na segunda-feira (2) sobre a situação no Oriente Médio depois dos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Em conferência na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o chanceler disse que o conflito “não será um passeio”.

“Claro que nenhuma guerra é um passeio. Mas não será uma guerra, creio eu, como foi até certo ponto a invasão ao Iraque, que [foi] rápido e depois teve outras consequências”, declarou Amorim.

Segundo o embaixador, o conflito deve durar por um tempo. Amorim ainda afirmou que a hostilidade no Oriente Médio representa transformações profundas no mundo de ordem econômica e social que acabam levando à reação de líderes da forma como se é visto.

