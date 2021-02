Israel registra queda de 98,9% na mortalidade por Covid-19 entre vacinados

País iniciou a vacinação há duas semanas; estudo foi realizado entre as pessoas que receberam as duas doses da vacina da Pfizer

EFE/EPA/Liam McBurney / POOL - 08/12/20 Israelenses estão sendo vacinados com o imunizante produzido pela Pfizer/BioNTech



O Ministério da Saúde de Israel divulgou neste sábado, 20, que o país registrou uma redução de 98,9% na mortalidade por Covid-19 entre as pessoas que receberam as duas doses da vacina da Pfizer, na comparação com duas semanas atrás. O comunicado da pasta, no entanto, não indicou quantas pessoas foram consideradas para o cálculo da taxa divulgada, apenas explicou que foram comparadas aquelas que tinham recebido a segunda dose do agente imunizante há pelo menos 14 dias, e aquelas não receberam nenhuma.

Além da redução da mortalidade, o Ministério da Saúde informou ter acontecido uma redução de 98,2% no número de casos graves da Covid-19 e de 98,9% na quantidade de pacientes hospitalizados com sintomas da doença. A quantidade de infectados entre os vacinados caiu 95,8%, enquanto os pacientes que apresentaram febre ou sintomas respiratórios foram reduzidos em 98%. O impacto da vacinação também foi sentido no número de pacientes em estado grave, que nos últimos dias caiu em quase 25%. Há pouco mais de duas semanas, foi iniciada a campanha de vacinação em Israel, voltada para todas as pessoas com mais de 16 anos, depois de uma veloz primeira fase, em que foram imunizados idosos acima de 60. Até o momento, quase 3 milhões de pessoas receberam as duas doses da vacina contra o novo coronavírus. Cerca de 1,2 milhão teve a aplicação da primeira.

*Com informações da EFE