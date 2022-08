Itália paga até R$ 76 mil para quem se mudar para Ilha da Sardenha; entenda

Governo está tentando atrair turistas e manter os locais na região como estratégia para controlar o envelhecimento da população

Jovem Pan lha da Sardenha foi eleita a segunda região mais centenária do mundo



O governo da ilha da Sardenha, na Itália, aprovou um programa que chega a transferir € 15 mil (cerca de R$ 75,7 mil na cotação atual), para quem se mudar para a região. O destino, que atrai milhares de turistas no verão europeu, é a segunda maior ilha do Mar Mediterrâneo e uma das áreas com mais pessoas centenárias no mundo, segundo o livro dos recordes. Entretanto, quando o calor se vai, o lugar fica praticamente isolado e o fato dos jovens buscarem emprego em outras partes da Itália, contribui para a diminuição da população – ao todos há cerca de 1,6 milhão de habitantes – e envelhecimento. Foi pensando em reverter este cenário que a Ilha da Sardenha reservou € 45 milhões (cerca de R$ 226 milhões na cotação a atual) para custear a chegada de novos moradores, conforme informou a Euronews. Contudo, para participar do programa existem algumas exigências, sendo uma delas a necessidade de mudar para um dos municípios da Sardenha com população inferior a três mil pessoas e utilizar a quantia para comprar ou reformar uma casa.

Outro requisito que precisa ser cumprido é a obrigatoriedade de morar na nova propriedade em tempo integrar e se registrar como moradores permanentes em até 18 meses após chegar a Sardenha. O presidente da ilha está otimista com o programa e espera que ele incentive estrangeiros a se mudarem para lá e estimule os locais a permanecerem na região. “Graças a essas contribuições, a Sardenha se torna um terreno fértil para aqueles que se mudam para lá ou decidem construir uma família”, disse. “Não pode haver crescimento sem uma real valorização do interior e das zonas mais desfavorecidas. Então, criamos as condições para que os jovens decidam ficar e desenvolvam a economia dos territórios mais frágeis”, acrescentou. Ações como essa estão sendo cada vez mais comuns na Itália, pois a população está envelhecendo. De acordo com o Banco Mundial, em 2021, 24% da população tinha mais de 65 anos e a idade média era de 46 anos. A expectativa é que em 2050 seja de 51.