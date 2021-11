Itália proíbe manifestações contra passaporte da vacina em centros históricos

Ministro do interior afirmou que os protestos paralisam o centro de muitas cidades e causam prejuízo aos comerciantes locais

Alessio Marini/REUTERS Manifestação contra o passaporte da vacina em Veneza



O Ministério do Interior da Itália vetou manifestações contra o passaporte da vacina em centros históricos das cidades do país. Os protestos continuam liberados em outros locais. “As manifestações contra o ‘passe verde’ paralisam o centro de muitas cidades todos os sábados, criando transtornos para a população e os comerciantes, além de criar aglomerações de pessoas não vacinadas”, afirmou o ministro do Interior, Carlos Sibilia, nas redes sociais. Ele disse ainda que, por conta do aumento do número de infecções por Covid-19, o controle do passaporte da vacina, chamado de passe verde, será intensificado. “As medidas de prevenção devem ser mantidas e as pessoas devem ser incentivadas a se vacinar. Não podemos correr o risco de nos encontrarmos em dificuldades como outros países da União Europeia”, afirmou. Um decreto editado no dia 15 de outubro determina a obrigatoriedade do comprovante de vacinação para frequentar eventos culturais, esportivos, bares, restaurantes e outros estabelecimentos na Itália. A exigência também vale para trabalhadores do setor público e privado, o que gerou uma onda de protestos em várias cidades do país.