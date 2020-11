Itália registra 40 mil novos casos de Covid-19 e amplia áreas com lockdown

Regiões da Toscana de da Campania foram colocadas nas chamadas ‘áreas vermelhas’, onde apenas atividades essenciais podem funcionar

No mesmo período, foram registradas 550 novas mortes causadas pela doença.



Nas últimas 24 horas, o governo da Itália registrou 40.902 novos casos de Covid-19, o que aumento o número total de casos registrados desde o começo da pandemia para 1.107.303. No mesmo período, foram registradas 550 mortes causadas pela doença, fazendo com que o total de vítimas fatais durante a pandemia seja de 44.139. O avanço dos casos fez com que o governo do país colocasse as regiões da Toscana e da Campania na chamada “área vermelha”, onde apenas serviços e atividades essenciais podem funcionar. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde italiano.

A pasta informou que, no momento, a taxa de incidência da doença é de 650 casos para cada 100 mil habitantes e que quase 31 mil pessoas estão internadas nos hospitais, que estão prestes a colapsar. Desse total, 3.230 estão em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). Entretanto, o diretor de prevenção do Ministério da Saúde, Gianni Rezza, informou que a taxa de transmissão caiu de 1,7 para 1,4, o que pode ser um indício de que as medidas adotadas estão produzindo resultados.

Os casos fizeram com que a Campania e a Toscana se transformassem em “áreas vermelhas”, se juntando a Vale de Aosta, Piemonte, Calabria, Bolzano e Lomdaria, que lidera a lista de novos casos de Covid-19. As regiões de Emilia-Romagna, Friuli e Marche se tornarão “áreas alaranjadas”, com risco médio. O resto do país continua com medidas mais leves, permitindo, por exemplo, que restaurantes e bares fiquem abertos até às 18h. Até o momento, Giuseppe Conte descarta um confinamento nacional, acreditando que as medidas adotadas sejam suficientes.

*Com informações da EFE