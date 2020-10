Itália registra 5.901 casos de Covid-19; maior número desde o fim de março

O aumento no contágio acontece em momento que o país chegou a 112 mil testes de diagnóstico em um mesmo dia

EFE/EPA/ANDREA FASANI Itália é um dos países mais afetados pelo novo coronavírus



A Itália registrou nesta terça-feira, 13, mais 5.901 casos de infecção pelo novo coronavírus, a quantidade mais alta desde o fim de março, enquanto houve 41 notificações de mortes nas últimas 24 horas, conforme dados do Ministério da Saúde. O aumento no contágio acontece em momento que o país chegou a 112 mil testes de diagnóstico em um mesmo dia, número considerado alto e que mantém o padrão recente de exames em massa. Com isso, o total de casos de infecção pelo patógeno que provoca a Covid-19, desde o início da pandemia na Itália, subiu para 365.467. Já a quantidade de óbitos registrados ascendeu a 36.246.

Atualmente, segundo dados do Ministério da Saúde, há 87.193 casos ativos de infecção pelo novo coronavírus, sendo que a maioria permanece isolada em casa. O número de internados em hospitais é de 5.590, sendo que 317 deram entrada ontem. Ao todo, 514 pacientes estão em unidades de terapia intensiva, o que representa 62 a mais do que ontem. Nos últimos dias, entrou em vigor na Itália um novo decreto do governo do país, com restrições para conter o contágio. Entre as novas regras estão o fechamento de estabelecimentos públicos, como bares e restaurantes, antes da meia-noite.

Também é proibido praticar esportes de contato entre amigos, como futebol ou basquete, bem como realizar festas particulares em locais públicos e discotecas. Hoje, o primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, pediu que sejam respeitadas as normas para conter a pandemia da Covid-19. “As novas regras envolverão sacrifícios, mas estamos convencidos de que, respeitando elas, seremos capazes de enfrentar adequadamente esta fase. Nosso objetivo é muito claro: evitar um confinamento geral ao país”, disse.

*Com informações da Agência EFE