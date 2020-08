Itália restringe eventos e festas noturnas para conter avanço da Covid-19

No final de semana, cerca de 100 estabelecimentos foram fechados por não cumprirem normas sanitárias

Além disso, até 7 de setembro, segue sendo obrigado o uso de máscara em locais fechados e que se mantenha distância obrigatória entre as pessoas



O Ministério do Interior da Itália e os presidentes das regiões do país estão endurecendo as medidas restritivas para conter um novo avanço da Covid-19. As restrições acontecem, principalmente, em espaços de festas e eventos frequentados por jovens, inclusive, com a proibição de luais nas praias durante a semana. O motivo para a preocupação foram os consideráveis aumentos de casos, com 463 novos registros diários no domingo, 09. Nos últimos dias, a média dos infectados passou a estar baixo dos 40 anos. A metade dos casos no país envolve pessoas que estão entre os 20 e 50 anos, e 10% dos afetados são menores de idade.

Segundo o ministério, cerca de 100 estabelecimentos de entretenimento foram fechadas neste fim de semana, por não cumprirem normas de contenção ao coronavírus. No anterior, 18 tinham sido interditados. As tradicionais fogueiras da noite de São Lourenço, que deveriam acontecer nesta segunda-feira, 10, por exemplo, estão proibidas. Além disso, até 7 de setembro, segue sendo obrigado o uso de máscara em locais fechados e que se mantenha distância obrigatória entre as pessoas. Atualmente, na Itália, só está permitida a abertura de boates ao ar livre, mas algumas regiões optaram por autorizar estabelecimentos deste tipo a funcionarem mesmo com ambientes fechados.

Outra preocupação é com o registro de casos de pessoas que chegam do exterior, sejam estrangeiros em férias ou habitantes da Itália que retornam de regiões turísticas no exterior. O presidente da região do Lácio, onde está inserida Roma, Nicola Zingaretti, admitiu a ideia de realizar testes obrigatórios nas pessoas que chegam de países com alto índice de contágio, apesar de não citar nenhum nominalmente.

