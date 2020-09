Coronavírus: Itália tem aumento no número de casos e soma mais dez mortes

O Conselho de Ministros da Itália aprovou na noite passada um decreto que prorroga até 7 de outubro medidas adotadas para conter a propagação da Covid-19

EFE/EPA/Paolo Salmoirago Itália está registrando um aumento no número de casos de Covid-19



A Itália registrou 1.370 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, o que representa um aumento em relação aos 1.108 contágios do dia anterior, e dez novas mortes, informou o Ministério da Saúde nesta terça-feira, 8. Desde a identificação do primeiro caso local na Itália, no dia 21 de fevereiro, foram contabilizadas 280.153 infecções e 35.563 mortes diretamente ligadas à doença. Também houve um aumento no número de testes realizados, 92.403 nas últimas 24 horas, em comparação com os 52 mil feitos no dia anterior.

Entre os 32.783 casos ativos no país, 1.903 pessoas estão internadas com sintomas – 42 a mais do que na segunda-feira -, 143 em unidades de terapia intensiva (UTI), uma a mais em relação a ontem. A região com o maior número de novos casos é a Lombardia, que saltou de 109 para 271, seguida por Campania, com 249, e Apulia, com 143, onde uma empresa reportou 78 contágios. Por outro lado, Lazio registrou uma queda de 159 casos para 129.

O Conselho de Ministros da Itália aprovou na noite passada um decreto que prorroga até 7 de outubro medidas adotadas para conter a propagação da Covid-19, como o uso de máscara em ambientes fechados e restrições a chegadas de outros países.

*Com informações da Agência EFE