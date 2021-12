Itália tem maior número de casos de Covid-19 desde março deste ano

Segundo informações do Ministério da Saúde, a última vez em que foram registrados tantos casos foi no dia 12 de março; maior parte dos infectados está assintomático ou apresenta sintomas leves

MAURO SCROBOGNA/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Apesar do aumento de casos, menos de mil pacientes estão internados em UTIs no país



A Itália registrou 26.109 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas, sendo a maior quantidade de novos testes positivos contabilizados desde março de 2021. Os números foram divulgados pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira, 16. Os números foram obtidos a partir de 700 mil testes realizados no mesmo período. O governo informou ainda que foram contabilizadas 123 novas mortes causadas pela Covid-19. A quantidade de novos casos é a maior desde 12 de março, quando foram contabilizadas 26.824 infecções. No momento, o país registra 317.930 casos ativos da doença, sendo que a maioria representa pessoas que estão assintomáticas ou com sintomas leves isoladas em suas casas. Ao todo, 7.338 pessoas estão internadas com sintomas da Covid-19, sendo que 917 estão em UTIs de hospitais do país.

*Com informações da EFE