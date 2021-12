Tarcísio de Freitas aceitou concorrer ao governo do Estado de São Paulo, diz Salles

Assessoria do Ministério da Infraestrutura negou a informação; ex-ministro também afirmou que Paulo Skaf foi escolhido para disputar o Senado

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados - 03/05/2021 Ricardo Salles disse que deve seguir por 'outro caminho', mas não se manifestou sobre uma possível candidatura à Câmara



O ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles afirmou nesta quinta-feira, 16, que o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, aceitou concorrer ao governo do Estado de São Paulo nas eleições de 2022. Em suas redes sociais, Salles afirma ter sido preterido pelo ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) Paulo Skaf, que foi escolhido por Tarcísio para disputar o Senado Federal pelo Estado. “Tarcísio aceitou concorrer a governador em SP e prefere ter Skaf ao Senado. Como acredito que devo colaborar e nunca dividir, agradeço o carinho de todos que manifestaram apoio à aventada ideia do PR [Presidente] de me ter senador, mas vamos seguir por outro caminho”, declarou Salles em seu Twitter.

A assessoria do Ministério de Infraestrutura, no entanto, negou a informação de que Tarcísio tenha aceito o convite para concorrer ao Palácio dos Bandeirantes. Em resposta à publicação de Salles, a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) reforçou que a escolha do candidato ainda não foi feita e declarou que será um prazer ter o ex-ministro na Câmara dos Deputados. “Ricardo, não está decidido quem será o candidato a Senado. Acho que você se precipitou. Mas será um prazer ter você na Câmara de deputados, todos unidos”, escreveu Carla. Salles ainda não confirmou que irá disputar uma vaga na Casa.