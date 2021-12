Itália volta a obrigar o uso de máscaras e determina fechamento de casas noturnas

Anúncios foram feitos pelo governo italiano nesta quinta-feira, 23, e visam conter o avanço da pandemia de Covid-19 causado pela variante Ômicron

EFE/EPA/ANDREA MEROLA

O governo da Itália decidiu tornar obrigatório o uso de máscaras de espaços abertos e estabeleceu o fechamento de casas noturnas. As medidas foram anunciadas nesta quinta-feira, 23, e visam conter a nova onda de contágios do coronavírus, causada pela variante Ômicron. De acordo com o primeiro-ministro do país, Mario Draghi, o governo esperou até o último momento para tomar a decisão, mas após analisar os dados, convocou assessores científicos e depois se reuniu com o Conselho de Ministros para aprovar as medidas. O resultado foi o chamado “Decreto Festividade”, uma série de restrições e disposições para cortar a circulação do vírus SARS-CoV-2 em situações de lazer ou relaxamento, conscientes de que o Natal, com suas reuniões e festas, não ajudará nessa batalha.

*Com informações da EFE