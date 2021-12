Ministério da Saúde anuncia retorno do ConecteSUS após 13 dias do ataque hacker

De acordo com a assessoria de comunicação da pasta, a emissão do Certificado Nacional de Vacinação, no entanto, pode apresentar instabilidade nas primeiras horas

Reprodução/Prefeitura de Atibaia O Ministério da Saúde informou que o ConecteSUS voltou a funcionar nesta quinta-feira, 23



O Ministério da Saúde informou, na noite desta quinta-feira, 23, que o aplicativo ConecteSUS está de volta ao ar. De acordo com a assessoria de comunicação da pasta, a emissão do Certificado Nacional de Vacinação, no entanto, pode apresentar instabilidade nas primeiras horas. O site, vale lembrar, foi alvo de um ataque hacker no dia 10 deste mês e o caso passou a ser investigado pela Polícia Federal. Segundo a Saúde, os registros de pessoas vacinadas contra a Covid-19 no país foram recuperados sem nenhuma perda de dados dois dias após as plataformas da pasta serem invadidas. “O Ministério da Saúde informa que o aplicativo ConecteSUS foi restabelecido. A pasta destaca que a emissão do Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 pode apresentar instabilidade nas primeiras horas, em razão do volume dos acessos”, diz o comunicado da pasta de hoje.