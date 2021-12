‘Shape Of You’, de Ed Sheeran, se torna primeira música a superar marca de 3 bilhões de reproduções no Spotify

Canção lançada em 2017 se tornou a única a superar a marca, sendo a mais ouvida da história da plataforma

Reprodução/Facebook Astro é um dos artistas mais ouvidos da história da plataforma



A música “Shape Of You“, do cantor Ed Sheeran, se tornou a primeira canção a bater a marca de 3 bilhões de reproduções no Spotify na história. O hit lançado em 2017 bateu a marca na quarta-feira, 23, e a plataforma de streaming comemorou o feito com um vídeo do astro falando sobre sua composição. “Quando eu terminei a música, Ben Cook, da minha gravadora, disse que ela tinha que ser single – mas eu queria que ‘Castle on the Hill’ fosse o single. Nós acabamos lançando as duas músicas ao mesmo tempo e… eu estava errado”, diz Sheeran, confessando que a faixa quase não foi um dos singles de seu álbum Divide. A marca de 1 bilhão de reproduções já havia sido atingida outras vezes, poucas ultrapassaram a marca de 2 bilhões, sendo que “Perfect” e “Thinking Out Loud“, ambas de Sheeran, atualmente contam com 1,9 bilhão de reproduções.