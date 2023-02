Itamaraty diz que não há brasileiros mortos e feridos após terremoto na Turquia e na Síria

Embaixadas do Brasil acompanham a situação e governo estuda formas de oferecer ajuda humanitária; tremor de magnitude 7,8 deixou mais de 1.900 mortos

EFE/EPA/YAHYA NEMAH Segundo o Itamaraty as embaixadas em Ancara e Damasco, assim como o consulado-geral do Brasil em Istambul acompanham a situação



O Ministério das Relações Exteriores do Brasil informou que, até o momento, não há registro de brasileiros entre os mortos e feridos pelo terremoto que atingiu a Turquia e a Síria na madrugada deste segunda-feira, 6. O abalo sísmico de magnitude 7,8 deixou mais de 1.900 mortos. Segundo o Itamaraty as embaixadas em Ancara e Damasco, assim como o consulado-geral do Brasil em Istambul acompanham a situação. “Governo brasileiro está providenciando formas de oferecer ajuda humanitária às populações afetadas pelo terremoto. Não há, até o momento, notícia de brasileiros mortos ou feridos”, diz comunicado, que fala ainda em “grande preocupação”. “O governo brasileiro manifesta sua solidariedade e as mais sinceras condolências aos povos da Turquia e da Síria e às famílias das vítimas”, completa a mensagem. Como a Jovem Pan mostrou, tremor foi sentido às 4h17 (22h17 de domingo, no horário de Brasília) e ocorreu a uma profundidade de 17,9 quilômetros, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês). Acredita-se que centenas de pessoas estejam presas sob os escombros e espera-se que o número de vítimas aumente à medida que equipes de resgate vasculham montes de destroços em cidades e vilas da região.