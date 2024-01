Itamaraty lamenta terremoto no Japão e diz que não há brasileiros mortos ou feridos 

Ministério das Relações Exteriores, entretanto, afirma que permanece em contato com a comunidade brasileira e com autoridades nipônicas

O Ministério das Relações Exteriores emitiu um comunicado, na tarde desta segunda-feira, 1º, lamentando o terremoto ocorrido no Japão – o maior tremor, de magnitude 7,6, fez com que autoridades japonesas emitissem um alerta para tsunami. No texto, o Itamaraty declarou que, até o momento, nenhum brasileiro foi afetado pelo incidente. A pasta, entretanto, afirmou que permanece em contato com a comunidade brasileira e com autoridades nipônicas. Os plantões consulares do Consulado-Geral em Nagoia (080-8255-2410) e em Tóquio (090-6949-5328) estão em funcionamento para atender nacionais em situação de emergência. O plantão consular geral do Itamaraty também pode ser contatado por meio do telefone +55 (61) 98260-0610.

Esta é a primeira vez que um grande aviso de tsunami é emitido desde a tragédia na usina de Fukushima, quando 20 mil pessoas morreram no Japão depois da região ser atingida por terremotos e um tsunami. Por causa disso, a Rússia e a Coreia do Sul também entraram em alerta. O Ministério de Emergências da Rússia informou que está retirando moradores de partes da costa oeste da ilha de Sacalina, disse a agência de notícias Tass, acrescentando que alerta também foram emitidos nas cidades de Vladivostok e de Nakhodk. A Coreia do Sul, por sua vez, orientou os moradores da costa leste a buscarem abrigo em regiões altas. De acordo com a TV japonesa NTV, uma pessoa morreu ao ficar presa em escombros de um prédio que desabou durante um dos tremores. Ainda não há mais informações sobre óbitos ou feridos.

Leia a nota do Itamaraty abaixo:

O governo brasileiro expressa solidariedade ao governo e ao povo do Japão pelas vítimas, pessoas afetadas e danos causados pelo forte terremoto que atingiu o país nesta segunda-feira, 1º de janeiro. Não há, até o momento, notícia de brasileiros mortos ou feridos.

O Itamaraty, por meio de sua embaixada em Tóquio e de seus consulados-gerais no Japão, está em contato com a comunidade brasileira no país e com autoridades locais.

Os plantões consulares do Consulado-Geral em Nagoia (080-8255-2410) e em Tóquio (090-6949-5328) estão em funcionamento para atender nacionais em situação de emergência. O plantão consular geral do Itamaraty também pode ser contatado por meio do telefone +55 (61) 98260-0610.