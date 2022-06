Itamaraty parabeniza Gustavo Petro por vitória na eleição colombiana

Em disputa acirrada, ex-guerrilheiro superou o adversário Rodolfo Hernández e conseguiu levar a esquerda ao poder pela primeira vez na história da Colômbia

REUTERS/Luisa Gonzalez Gustavo Petro é o primeiro candidato de esquerda a chegar a presidência da Colômbia



Após dois dias que Gustavo Petro venceu a eleição presidencial na Colômbia e tornou-se o primeiro candidato de esquerda a vencer e chegar ao poder, o Itamaraty parabenizou nesta terça-feira, 21, o ex-guerrilheiro pela vitória. “O Governo brasileiro congratula o senador Gustavo Petro por sua eleição à presidência da Colômbia”, escreveu o Itamaraty em nota. “O Governo brasileiro reafirma seu compromisso com a continuidade e o aprofundamento das relações bilaterais com a Colômbia, com vistas ao bem-estar, prosperidade, democracia e liberdade de nossos povos”, acrescentou. No domingo, 19, Petro obteve 50,49% dos votos e venceu o adversário, Rodolfo Hernández, empresário que chegou ao segundo turno com um discurso antipolítica e ficou com 47,27%.