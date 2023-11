Javier Milei chama Lula de ‘comunista’ e volta a afirmar que, se eleito, não se reunirá com petista

Candidato à presidência da Argentina afirmou que chefe do Executivo brasileiro financia campanhas contra sua candidatura

Reprodução/YouTube El Peluca Milei Javier Milei, Candidato à presidência da Argentina, durante entrevista ao jornalista Jaime Bayly



Em entrevista ao jornalista peruano Jaime Bayly na quarta-feira, 8, o candidato à presidência da Argentina, Javier Milei, voltou a afirmar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é ‘comunista’ e, por isso, não se reunirá com o chefe do Executivo brasileiro caso seja eleito. O libertário já deu a entender outras vezes que não pretende ter boas relações com o governo brasileiro na gestão de Lula, mesmo com Brasil e Argentina sendo grandes parceiros comerciais. “Lula está presente em um grupo de brasileiros que se dedicam a fazer campanha negativa contra mim (…) As pessoas [aliadas] de Bolsonaro me alertaram que Lula está fazendo uma manobra para financiar uma campanha negativa sobre mim”, disse.

Ao ser questionado se ele teria relações diplomáticas com o chefe do Executivo brasileiro, Milei respondeu apenas “não”. Ao se referir sobre Lula, o adversário de Sergio Massa disse que o petista é “altamente corrupto” e que “por isso foi para a prisão”. Conforme mostrou o site da Jovem Pan, em outubro deste ano o candidato à presidência da Argentina já havia acusado o presidente Lula de agir contra sua candidatura e favorecer o seu adversário, o ministro da Economia Sergio Massa. O primeiro turno das eleições presidenciais argentinas ocorreu no dia 22 de outubro e teve como líder o candidato peronista Sergio Massa. O segundo turno está marcado para o dia 19 de novembro.