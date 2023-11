‘Netanyahu quebra tudo que é bom’, diz refém que aparece em vídeo divulgado pela Jihad Islâmica

Grupo está disposto a libertar mais duas pessoas sequestradas em 7 de outubro, contudo, adiantou que vai depender das ‘condições de segurança’

EFE/EPA/ABIR SULTAN Profissionais médicos israelenses se reúnem em frente aos escritórios da Cruz Vermelha (CICV) pedindo detalhes sobre a condição médica dos reféns israelenses mantidos em Gaza



A Jihad Islâmica divulgou nesta quinta-feira, 9, um vídeo de duas das 240 pessoas sequestradas pelo Hamas em 7 de outubro. Segundo o grupo, eles estão dispostos a soltá-lo a depender das “condições de segurança”. Na gravação aparece uma mulher septuagenária e um adolescente. “Estamos dispostos a soltá-los por razões humanitárias quando estiverem dadas as condições de segurança no terreno”, declarou o porta-voz da organização que luta junto ao Hamas contra Israel na Faixa de Gaza. Na gravação, a mulher, que se identificou como Hana Katzir, do Kibbutz Niroz, disse que sente falta da família, filhos, marido e de todos os amados familiares. “Eu amo todos vocês e espero vês na próxima semana”, declarou. Katzir culpou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por tudo o que esta acontecendo. “Benjamin Netanyahu quebra tudo o que é bom, machuca pessoas, as insulta e é por isso que todas as crianças estão morrendo. Ele está cometendo muitos erros e isso é prejudicial para nossa sociedade e as outras também”, disse a senhora, que alega estar sendo bem tratada pelos sequestradores. Diante do compartilhamento da gravação, Israel se pronunciou, e qualificou o conteúdo como ‘terrorismo psicológico’. Trata-se de “terrorismo psicológico da pior espécie”, declarou um porta-voz do exército, Richard Hecht. Nesta quinta, o braço armado do Hamas, as Brigadas Al Qassam, disse que um soldado israelense mantido refém em Gaza foi morto e outro militar cativo ficou ferido após ataque aéreo israelense nesta quinta-feira.

#BREAKING: Palestinian Islamic Jihad releases video of 2 more hostages speaking out (English Subtitles) pic.twitter.com/DVGbCF0ShQ — Royal Intel 👑 (@RoyalIntel_) November 9, 2023

*Com agências internacionais