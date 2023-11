Javier Milei e Sergio Massa discutem sobre Brasil em último debate antes das eleições presidenciais

Candidato ultraliberal e candidato peronista se enfrentam no próximo domingo, 19 de novembro

Reprodução / Youtube Clarín Candidatos à presidência da Argentina disputarão o segundo turno no dia 19 de novembro



Os candidatos Javier Milei e Sergio Massa se enfrentaram em um último debate neste domingo, 12, antes do segundo turno das eleições, marcadas para o dia 19 de novembro. O Brasil não ficou de fora da pauta de discussão entre os argentinos. O peronista e atual ministro da Economia, Sergio Massa, afirmou que romper o diálogo com a China e o Brasil poderia prejudicar a oferta e empregos para os argentinos em ao menos 2 milhões de postos de trabalhos e tirar cerca de US$ 28 bilhões do país. A fala do ministro é uma crítica à afirmação feita pelo seu adversário, conforme mostrou o site da Jovem Pan, onde ele afirmou em entrevista que, caso seja eleito, não terá relações institucionais com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Milei rebateu a fala de Massa destacando que o presidente “Alberto Fernández também não falava com Bolsonaro”. Ele complementou, ainda, que as afirmações sobre o rompimento com Brasil e China são falsas e que “é uma questão do mercado privado, e o Estado não tem porque se meter porque, cada vez que se mete, gera corrupção”.

O candidato ultraliberal também citou que publicitários brasileiros que trabalharam na campanha de Lula foram contratados para reforçar a campanha de Massa desde as eleições primárias e que os vídeos são editados para fazerem “campanha negativa” contra ele. No primeiro turno, Sergio Massa venceu com 36,68% contra 29,98% de Javier Milei. No entanto, segundo as principais pesquisas realizadas antes do segundo turno, Milei agora está em vantagem. O debate envolve temas como economia, educação, saúde, democracia e relações internacionais.