Javier Milei transfere Embaixada da Argentina em Israel para Jerusalém

Com essa decisão, Milei reconhece oficialmente Jerusalém como a capital de Israel, uma medida que tem gerado repercussões no cenário internacional

MENAHEM KAHANA / AFP Presidente argentino, Javier Milei, discursa perante a assembleia durante uma sessão do parlamento israelense (Knesset) em sua sede em Jerusalém, em 11 de junho de 2025. (Foto de Menahem



Durante sua visita a Israel, o presidente da Argentina, Javier Milei, fez um anúncio significativo: a transferência da Embaixada argentina de Tel Aviv para Jerusalém, com previsão para ser concluída até 2026. Com essa decisão, Milei reconhece oficialmente Jerusalém como a capital de Israel, uma medida que tem gerado repercussões no cenário internacional. O presidente argentino não hesitou em criticar aqueles que se opõem à ofensiva militar israelense na Faixa de Gaza. Em suas declarações, ele reafirmou o apoio da Argentina a Israel em um momento de crise, destacando a importância da solidariedade entre os países. Essa postura reflete uma mudança na política externa argentina, que pode impactar as relações com outras nações.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, recebeu Milei com entusiasmo, chamando-o de “amigo verdadeiro”. Essa relação próxima entre os dois líderes é vista como um fortalecimento dos laços bilaterais, especialmente em tempos de tensão na região. A visita de Milei também incluiu encontros com familiares de vítimas sequestradas pelo Hamas, demonstrando seu compromisso com a causa israelense. Milei se posicionou como um “máximo e incondicional aliado” de Israel, enfatizando a necessidade de apoio mútuo em tempos difíceis. Essa declaração pode ser interpretada como um sinal de que a Argentina está disposta a alinhar sua política externa mais estreitamente com os interesses de Israel, o que pode ter implicações significativas para a diplomacia na América Latina.

Publicado por Sarah Paula

Reportagem produzida com auxílio de IA