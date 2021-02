Jeff Bezos deixará cargo de presidente da Amazon

Apesar de deixar presidência da empresa, Bezos deverá assumir cargo na presidência executiva da Amazon; ele fundou a marca há 27 anos

FW1F/Lisa Shumaker/Reuters Jeff Bezos deixará a presidência da Amazon



A Amazon anunciou nesta terça-feira, 2, que Jeff Bezos, fundador da empresa, vai deixar o cargo de presidente. O posto dele deverá ser ocupado por Andy Jassy, chefe executivo da Amazon Web Services, um dos braços da marca. Em uma mensagem direcionada aos funcionários da empresa, o executivo afirmou que deixar o cargo vai dar oportunidade para que ele se dedique a outros projetos da vida dele, entre eles, o “Day 1 Fund”, serviço filantrópico, e o The Washington Post, jornal comprado por ele em 2013. Bezos fundou a Amazon há 27 anos e, administrando o crescimento da marca, se tornou o homem mais rico do mundo. Ele perdeu o cargo no mês de janeiro para Elon Musk, fundador da Tesla.