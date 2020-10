Pesquisa indica quais são as famílias e as pessoas mais ricas do mundo

O estudo apontou que as cinco famílias com as maiores fortunas do mundo acumulam, juntas, cerca de R$ 3,5 trilhões, sendo que a pessoa mais rica possui um patrimônio de R$ 1 trilhão

Reprodução O fundador da Microsoft, Bill Gates, é um dos nomes constantes nos rankings de pessoas mais ricas do mundo



Divulgado nesta terça-feira (27), um estudo elaborado pelo site britânico de educação financeira Buy Shares aponta que as cinco famílias mais ricas do mundo acumulam juntas um patrimônio de cerca de US$ 621 bilhões, o que corresponde a aproximadamente R$ 3,5 trilhões. Segundo os dados levantados, os Walton, proprietários da rede de supermercados Wallmart, possuem a maior fortuna: são US$ 215 bilhões (R$1,2 trilhões) na conta. Na sequência vem os Mars, que acumulam US$ 120 bilhões (R$ 677,8 bilhões) e são donos de um império do ramo alimentício, e os Koch, que fizeram o seu patrimônio de US$ 109,7 bilhões (R$ 619,6 bilhões) com o conglomerado que leva o sobrenome da família. Os dois últimos lugares do ranking são ocupados pela família saudita Al Saud, cujas grandes reservas de petróleo geraram a fortuna de US$ 95 bilhões (R$ 536,6 bilhões), e pela família indiana Ambani, donos do conglomerado Reliance, com US$ 81,3 bilhões (R$ 459,2 bilhões).

A pesquisa da Buy Shares também levantou quais são as pessoas individualmente mais ricas do mundo. A análise confirmou que Jeff Bezos, fundador da Amazon, é o homem mais rico do planeta, com uma reserva de US$ 188,7 bilhões (R$ 1 trilhão), seguido pelo francês Bernard Arnault, presidente do conglomerado de marcas de luxo LVMH, com US$ 119,2 bilhões (R$ 673,2 bilhões). A lista ainda conta com Bill Gates, criador da Microsoft que acumula US$ 115,2 bilhões (R$ 650,6 bilhões), e Mark Zuckerberg, fundador do Facebook que possui US$ 101,8 bilhões (R$ 575 bilhões).

*Com informações da EFE