Jeff Bezos viaja a bordo da nave New Sheppard ao espaço; assista

Bilionário está acompanhado do irmão, de um jovem de 18 anos e de uma idosa de 82 anos no primeiro voo civil sem piloto, que terá duração de 10 minutos

Reprodução / Blue Origin Nave New Sheppard carrega o nome de Alan Shepard, o primeiro astronauta norte-americano a viajar ao espaço



O bilionário Jeff Bezos viajou nesta terça-feira, 20, ao espaço. A bordo da nave New Sheppard, que recebe o nome em homenagem a Alan Shepard, o primeiro astronauta norte-americano a viajar ao espaço, o CEO da Blue Origin estava acompanhado de três outros tripulantes no primeiro voo civil sem piloto. O irmão do empresário, Mark, o jovem de 18 anos Oliver Daemen e Wally Funk, membro do grupo “Mercury 13”, também participam do voo inaugural. A idosa de 82 anos, uma das pioneiras do programa do programa espacial americano, chegou a receber treinamento de astronauta nos anos 60, mas nunca havia ido ao espaço. O voo inaugural da empresa teve duração de cerca de 10 minutos. O foguete decolou da Terra e subiu cem quilômetros em direção ao espaço, permitindo que os tripulantes experimentassem a ausência de gravidade. Depois disso, a nave retornar ao solo com auxílio de dois paraquedas. Tanto a decolagem quanto o retorno ao solo correram corretamente. “É o melhor dia de todos”, disse um dos tripulantes no microfone ao pousar na Terra. Embora significativo para o desenvolvimento do turismo espacial, o voo desta terça-feira não será único. A empresa de Jeff Bezos pretende fazer mais dois voos ao espaço ainda neste ano.