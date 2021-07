Mulher de 82 anos acompanhará Jeff Bezos em viagem ao espaço em julho

Wally Funk é considerada pioneira no setor de aviação dos Estados Unidos e fará parte do primeiro voo tripulado da empresa de foguetes Blue Origin, criada pelo bilionário

Blue Origin/Reprodução de vídeo Bezos publicou imagens do momento no qual anunciou convite à pilota



A norte-americana Wally Funk, de 82 anos, pioneira na aviação dos Estados Unidos, será a “convidada de honra” do bilionário Jeff Bezos naquele que deve ser o primeiro voo tripulado da empresa de foguetes Blue Origin, criada por ele. O anúncio foi feito pela companhia nesta quinta-feira, 1º, e com isso Wally deve ser a pessoa mais velha a viajar ao espaço em um voo que decolará de uma área desértica do Texas no dia 20 de julho. Funk fez parte do Mercury 13, um grupo de mulheres treinadas para viajar ao espaço no começo de 1960 que foi cancelado sem que nenhuma delas pudesse entrar em um foguete. Em vídeo no qual anunciou o convite, a empresa Blue Origin afirmou que “ninguém esperou tanto” quanto Wally pela viagem. A mulher tem mais de 90 mil horas como instrutora e pilota de avião e foi a primeira mulher no cargo de inspetora da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos.

As imagens, que também foram divulgadas por Bezos, mostram o momento exato no qual ela é informada que vai participar da primeira viagem. “Eu não consigo dizer às pessoas o quão fabulosa estou me sentindo por ter sido escolhida. Vou amar cada segundo disso”, afirmou. A viagem será curta: deve durar 10 minutos, quatro deles no ar. A expectativa é de que o voo alcance 100 quilômetros de altura. Até o momento, a pessoa mais velha a chegar ao espaço é um norte-americano de 77 anos identificado como John Glenn. Além de Funk e de Bezos, o primeiro voo tripulado ao espaço contará com a presença do irmão do bilionário, Mark Bezos, e de uma pessoa ainda não identificada que participou de um leilão e conseguiu arrematar a viagem por US$$ 28 milhões (mais de R$ 140 milhões).