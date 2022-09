Joe Biden afirma que a pandemia da Covid-19 acabou

Fala é feita na mesma semana em que a OMS prevê o fim da crise sanitária chegando; os Estados Unidos acumulam piores números da crise sanitária

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, considera que a pandemia de Covid-19 “já acabou”, mas afirma que seu governo segue trabalhando contra os problemas gerados pelo coronavírus. “A pandemia acabou. Mas ainda hoje, ainda temos um problema com a Covid-19 e estamos trabalhando muito para resolvê-lo. Mas a pandemia terminou”, disse em entrevista à rede CBS neste domingo, 18. Também nesta semana, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, garantiu que o mundo “nunca esteve tão perto do fim da pandemia”, depois de registrar a taxa mais baixa de mortos no mundo desde o início da crise sanitária. Com mais de um milhão de mortos, Estados Unidos acumulam a pior taxa de mortalidade registrada na pandemia da Covid-19, iniciada em março de 2020. Atualmente, 67,7% da população está vacinada contra a doença, dentre os quais 48,6% também tomou alguma dose de reforço do imunizante.

*Com informações da EFE