Lula faz comício em Santa Catarina, reduto eleitoral de Bolsonaro, e diz que ‘Brasil não é partido’

No dia anterior, petista visitou Curitiba, onde foi preso durante a Operação Lava Jato; Alckmin também participou de ato em Florianópolis

Reprodução/ Twitter @LulaOficial/ Ricardo Stuckert Lula participou de ato com Dario Berger, Bia Vargas e Décio Lima em Florianópolis



O ex-presidente e candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continuou sua campanha pelo Sul do Brasil neste domingo, 18. Ao lado de Décio Lima, Dario Berger e Bia Vargas, o petista fez um comício na cidade de Florianópolis, capital de Santa Catarina, um dos redutos eleitorais de seu principal adversário. O companheiro de chapa de Lula, Geraldo Alckmin (PSB), também fez parte do evento, realizado na Praça Tancredo Neves, em frente à Assembleia Legislativa. A 15 dias das eleições, Lula voltou a dizer que pretende combater a fome e que todos devem ter acesso à condição de vida da classe média, citando viagens, carros e televisão. Além disso, fez uma contundente crítica à frase “meu partido é o Brasil”, repetida a exaustão por apoiadores de Jair Bolsonaro (PL), principal adversário do petista. “Normalmente, um fascista que não tem partido político, que nunca organizou um partido político, que não gosta do povo, que não respeita ninguém, diz assim: ‘Meu partido é o Brasil’. Queria dizer para ele que o Brasil não é partido, o Brasil é o nosso país. E essa bandeira aqui não é de um partido, é a bandeira de 215 milhões de brasileiros que amam este país”, disse Lula, que exibiu uma bandeira nacional e uma do PT no palco — e as mostrou conforme o discurso. “Ele utiliza essa bandeira [do Brasil] porque não tem o orgulho que eu tenho de dizer: ‘Esse é meu partido’.”

Lula passou os últimos dias no Sul, região do país onde Bolsonaro tem vasto capital político — sobretudo nos Estados do Paraná e Santa Catarina. Na sexta-feira, 16, o petista fez campanha em Porto Alegre. No sábado, 17, voltou à Curitiba, onde foi preso durante a Operação Lava Jato. Por sua vez, Jair Bolsonaro (PL), fez campanha em Pernambuco, passando por Garanhuns, cidade-natal do candidato petista. Segundo levantamento do Ipec divulgado no fim de agosto deste ano, Bolsonaro lidera com ampla vantagem nas pesquisas de intenção de voto em Santa Catarina, tendo 50% contra 25% de Lula. Neste domingo, o presidente da República chegou a Londres para participar do funeral da rainha Elizabeth II.