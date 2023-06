Joe Biden compara presidente chinês Xi Jinping a ‘ditadores’

Presidente norte-americano deu declaração quando se referia a caso do balão espião chinês em Washington

JOHN MOORE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Joe Biden comparou o presidente Xi Jinping a ditadores



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, equiparou seu homólogo chinês, Xi Jinping, a “ditadores” nesta terça-feira, 20, durante um evento para arrecadar fundos para o Partido Democrata na Califórnia. Biden afirmou que Xi ficou irritado com um incidente ocorrido em fevereiro, quando um balão chinês – que Washington afirma ter sido usado para espionagem – sobrevoou os Estados Unidos antes de ser abatido por caças militares americanos. “A razão pela qual Xi Jinping ficou muito chateado quando eu derrubei aquele balão com dois vagões cheios de equipamentos de espionagem é que ele não sabia que estava lá”, disse Biden. “Eu estou falando sério. Isso é a grande vergonha para os ditadores, quando eles não sabem o que aconteceu. Aquilo não deveria estar indo para onde foi… e ele não sabia disso”, continuou Biden sobre Xi. “Quando (o balão) foi derrubado, (Xi) ficou muito envergonhado e negou que estivesse lá”. Biden, que aos 80 anos está concorrendo à reeleição, também minimizou as preocupações em relação à potência asiática, dizendo aos doadores que “a China enfrenta dificuldades econômicas reais”. Os comentários provavelmente serão fortemente contestados por Pequim, que alguns dias antes recebeu a visita do secretário de Estado americano, Antony Blinken, na tentativa de diminuir as tensões entre as duas potências globais.

*Com informações da AFP