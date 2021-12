Joe Biden promete doar mais 200 milhões de doses de vacinas nos próximos 100 dias

Compromisso acontece em meio aos avanços da variante Ômicron; Estados Unidos já enviaram cerca de 275 milhões de imunizantes para 110 países

EFE/EPA/Oliver Contreras / POOL Joe Biden agradeceu ainda à África do Sul por ter notificado "prontamente" sobre o surgimento da Ômicron



Em meio aos recentes avanços da variante Ômicron, do coronavírus, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se comprometeu a acelerar a doação de vacinas contra a Covid-19. Em discurso nesta quinta-feira, 2, ele prometeu doar mais 200 milhões de doses dos imunizantes nos próximos 100 dias, ou até meados de março. “Isso nos colocará no caminho certo para entregar mais de 1,2 bilhão de doses ao resto do mundo [desde o início da pandemia”, afirmou. Até o momento, o país norte-americano já enviou mais de 275 milhões de vacinas para 110 países, incluindo 94 milhões de doses para nações africanas, segundo a Casa Branca. “Os EUA estão fazendo sua parte, e nós faremos mais. Mas esta é uma pandemia, global, e precisamos combatê-la juntos.”

Em sua fala, Joe Biden agradeceu ainda à África do Sul por ter notificado “prontamente” sobre o surgimento da Ômicron, afirmando que a atitude deveria ser “encorajada e aplaudida”. O democrata reiterou ainda que os Estados Unidos vão exigir que todos os viajantes apresentem teste negativo para a Covid-19 feito 24 horas antes do voo, independentemente da vacinação ou do país de embarque, a partir da próxima segunda-feira, 6. Até o momento, dois casos da nova variante foram identificados no país, que tem 59% da população com esquema vacinal completo.

*Com EFE