Jogador de futebol foi uma das vítimas que caiu de avião enquanto fugia no Afeganistão

Zaki Anwari chegou a defender a seleção de base do país; sua idade não foi revelada

Tariq Majidi/Twitter/Reprodução de vídeo Em vídeo que circula nas redes sociais, dá para ver duas pessoas caindo de avião



O mundo ficou horrorizado assistindo às imagens de milhares de afegãos tentando fugir da cidade de Cabul antes da chegada do Talibã na última segunda-feira, 16. Alguns ficaram tão desesperados que se agarraram ao trem de pouso de uma aeronave norte-americana e acabaram caíindo quando o avião estava no céu. Uma dessas vítimas era um jogador de futebol do Afeganistão, segundo a agência de notícias local, Ariana. Zaki Anwari chegou a defender a seleção de base de seu país. Sua morte foi confirmada pelo Diretório Geral para os Esportes. Não se sabe, ao certo, quantas pessoas se penduraram em aviões que partiram do aeroporto de Cabul nesta semana. Um vídeo que circula nas redes mostra ao menos duas pessoas caindo. O local ainda está sob controle do exército dos EUA e chegou a suspender voos civis e militares pelo tumulto. De acordo com autoridades do próprio Talibã e da Otan, doze pessoas foram mortas dentro e ao redor do aeroporto internacional Hamid Karzai.