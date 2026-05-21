Jogadores iranianos solicitam vistos do Canadá e EUA na Turquia antes da Copa

O Irã se classificou antecipadamente para o campeonato, mas a participação da seleção ficou incerta por bastante tempo devido ao conflito do país com Estados Unidos e Israel

Foto por - / AFP Uniforme da seleção iraniana



A seleção de futebol iraniana participou de entrevistas na capital da Turquia, Ancara, nesta quinta-feira (21) para tirar o visto canadense dos Estados Unidos antes do início da Copa do Mundo.

O Irã disputará todas as três partidas da fase de grupos da Copa nos EUA, os dois primeiros jogos serão em Los Angeles e o terceiro em Seattle, mas, se avançar para as oitavas de final, o time vai disputar no Canadá.

No dia 15 de junho o time enfrenta a Nova Zelândia e em 21 de junho encaram a Bélgica em Los Angeles, antes de disputar com o Egito em Seattle cinco dias depois.

Os iranianos se classificaram antecipadamente para a Copa do Mundo, mas a participação da seleção do país ficou incerta por bastante tempo devido ao conflito do país com Estados Unidos e Israel.

Desde o início desta semana, parte da equipe está em um período de treinamentos em Antalya, outra cidade da Turquia. Os jogadores iranianos que atuam no exterior se juntaram à equipe nesta quinta-feira e agora também irão para o local.

O Irã tem um amistoso marcado contra a Gâmbia no dia 29 de maio, antes do técnico Amir Ghalenoei anunciar a lista final de 26 jogadores para a Copa do Mundo, dentro do prazo estipulado pela FIFA em 1º de junho.