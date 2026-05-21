Combustível contaminado, inflação e Evo Morales: entenda a crise que assola a Bolívia

Uma onda de protestos se intensificou nesta semana, com epicentro em La Paz, cercada desde o início de maio por bloqueios de estradas

AIZAR RALDES / AFP Um manifestante segura um sinalizador enquanto mineiros marcham em frente à polícia de choque durante um protesto organizado pelo Centro Operário Boliviano (COB), que pede a renúncia do presidente Rodrigo Paz, em La Paz



Seis meses depois de assumir o poder, Rodrigo Paz, presidente de centro-direita da Bolívia, enfrenta uma complexa convulsão social, com uma combinação de reivindicações, interesses e erros que dificultam uma saída para a crise, segundo analistas. Em meio ao cansaço com a situação da economia, em seu pior momento em quatro décadas, uma onda de protestos se intensificou nesta semana, com epicentro em La Paz, cercada desde o início de maio por bloqueios de estradas que provocaram escassez de alimentos, remédios e combustível.

Paz advertiu na quarta-feira que não negociará com “vândalos”, mas, em uma tentativa de acalmar os ânimos, anunciou que nomeará ministros “com capacidade de escuta”. O governo do novo presidente, que pôs fim a 20 anos de governos socialistas, acusa o ex-presidente Evo Morales (2006-2019) de estar por trás dos protestos com o objetivo de voltar ao poder. Uma marcha de seus seguidores chegou na segunda-feira a La Paz. Foragido por um caso de suposta exploração de uma menor e refugiado desde 2024 na região cocalera do Chapare, no centro do país, Morales denuncia um suposto plano de Washington para prendê-lo ou até matá-lo com o apoio do governo de Paz.

Sem mencioná-lo, os Estados Unidos, que ganharam outro aliado na América Latina com o mandatário, afirmaram que a Bolívia enfrenta uma tentativa de “golpe de Estado” e que não deixarão “criminosos e narcotraficantes” derrubarem um líder democrático.

O que há por trás da convulsão social na Bolívia?

A Bolívia esgotou suas reservas de dólares para sustentar uma política de subsídios aos combustíveis. Pouco depois de chegar ao poder em novembro, Paz eliminou esses subsídios. O preço dobrou e, além disso, os postos começaram a vender combustível contaminado que danificou milhares de veículos, o que indignou a população, principalmente os transportadores. Chamaram-no de “gasolina lixo”.

Um segundo gatilho foi o anúncio oficial de uma lei que transformava pequenas propriedades rurais em médias para facilitar o acesso dos proprietários ao crédito, mas camponeses indígenas a rejeitaram por medo de que terminassem nas mãos de bancos e, depois, de latifundiários.

Na campanha, Paz prometeu estabilidade econômica e “um capitalismo para todos”, no qual o motor fosse a população, e não o Estado.

O que os manifestantes pedem?

O movimento de protestos se ampliou em maio com professores, operários e mineiros. Diante de uma inflação que em 2025 foi de 20%, a poderosa Central Operária Boliviana (COB) reivindicou aumento salarial no mesmo percentual, e os professores, uma aposentadoria com salário integral. Com a prolongamento da crise, passou-se a exigir a renúncia do presidente. O governo denunciou na quarta-feira que grupos de manifestantes buscam alterar a “ordem democrática”.