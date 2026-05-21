Mais de 200 mortos: relembre como foi o acidente do voo 447

Após 17 anos, Justiça francesa declara Airbus e Air France culpadas

PATRICK KOVARIK / AFP Vista de uma tela mostrando um voo simulado de acidente aéreo da Air France do Rio para Paris em 2009, durante entrevista coletiva em 5 de julho de 2012 em Le Bourget, nos arredores de Paris. Um voo da Air France do Rio para Paris em 2009 caiu no Oceano Atlântico matando 228 pessoas devido a fatores humanos e técnicos, disse um relatório final da autoridade de aviação francesa BEA em 5 de julho. 25 em um relatório de julho de 2011, culpando a ergonomia do Airbus A330, bem como as ações inadequadas dos pilotos que estavam sob grande estresse.



A Justiça francesa condenou, nesta quinta-feira (21), a Air France e a fabricante Airbus por homicídio culposo na queda do voo 447 que aconteceu em 2009 e deixou 228 mortos. O avião saiu do Rio de Janeiro com destino a Paris quando caiu no Oceano Atlântico, matando todos os passageiros e tripulantes de 33 nacionalidades.

Relembre o caso

O Airbus A330 decolou do aeroporto Tom Jobim, na capital do Rio de Janeiro, às 19h29 do dia 31 de maio de 2009, com previsão de pouso no aeroporto Charles de Gaulle na manhã seguinte.

O último contato por rádio ocorreu por volta das 22h33, com o Centro de Controle de Área Atlântico, em Recife (PE), quando o piloto informou estar passando pelo ponto limite entre as Regiões de Informação de Voo de Recife e do Atlântico. Às 22h49, a aeronave deixava a área de abrangência dos radares brasileiros rumo à Europa. Depois disso, uma série de erros dos pilotos e da aeronave fez com que ela caísse no mar, às 23h14.

Buscas

No dia seguinte, a Força Aérea, Marinha e outras organizações iniciaram as buscas, contando com o auxílio da França e Países Baixos. Foram 26 dias, em uma área de aproximadamente 60.000 quilômetros quadrados, maior que o estado do Rio de Janeiro, definida por diversos fatores, como a última posição conhecida da aeronave, as possibilidades de deriva e as capacidades dos recursos disponíveis.

Nos primeiros dias, partes da aeronave e alguns corpos começaram a ser encontrados a centenas de quilômetros do arquipélago de Fernando de Noronha, mas a busca foi suspensa no dia 26 de junho de 2009 com 51 corpos de passageiros recuperados e alguns poucos destroços recolhidos.

A dificuldade de localizar a caixa-preta virou um dos principais desafios da investigação devido à profundidade naquela região. Foram necessários quase dois anos até que, em maio de 2011, robôs submarinos encontrassem os gravadores de voz e dados do avião a uma profundidade de 3.900 metros.

Das 228 vítimas, de 33 nacionalidades, estavam 61 franceses e 58 brasileiros. A tripulação era formada por 12 pessoas, 11 franceses e um brasileiro.

Mudanças

O acidente do AF447 fez com que acontecessem mudanças em sistemas de aviação, como: