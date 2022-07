Macacos matam bebê de quatro meses após arremessá-lo do terraço de casa na Índia

Criança estava nos braços do pai quando tudo aconteceu; essa não é a primeira vez que ataques como esse são relatados na Índia

Pixabay/9436196 Caso está sendo analisado pelas autoridades da delegacia de Shahi



Um bebê de quatro meses foi arremessado por um grupo de macacos do terraço de uma casa de três andares em uma vila no distrito de Bareilly, em Uttar Pradesh, na Índia. De acordo com o jornal britânico Daily Mail, a família estava na parte superior da casa quando os animais apareceram e os cercaram. Em entrevista ao portal de notícia Times of India, Upadhyay, contou o ocorrido. “Tudo aconteceu na noite de sexta-feira, 15. Estava ficando escuro”, contou o pai que também informou que houve um corte de energia elétrica em sua casa.

“Estávamos nos preparando para o aniversário do meu filho mais velho e o mais novo começou a chorar”, acrescentou e relatou que foi nesse momento que optou por levá-lo para o terraço. “Depois de um tempo, alguns macacos pularam de outro telhado e dois deles me atacaram”, lembra. “Um deles parecia estar liderando o bando e agarrou meu filho”, conta e acrescenta dizendo que correu e encontrou o filho coberto de sangue.

O caso está sendo analisado pelas autoridades da delegacia de Shahi. Em entrevista a PTI News, o chefe da conservação, Lalit Verma, informou que uma equipe foi enviada para investigar a participação dos animais no homicídio. Essa não é a primeira vez que ataque como esse acontecem. Em fevereiro, uma menina de cinco anos foi agarrada por macacos e teve a pele arrancada. Ela não sobreviveu e morreu horas depois. Há dois anos, uma família – mãe e quatro filhos – foram enterrados vivos no distrito de Shahjahanpur.