Jovem prepara banquete e decora cômodo para rato que mora em sua casa

Bella passou a cozinhar para o animal porque ele estava comendo sua comida; refeições vão desde espaguete com amêndoas até tábuas de frios com queijos sofisticados

Reprodução/tiktok/@jorgeregula222 Banquete gourmet ara rato foi servido com decoração e tudo



Uma jovem, que atende pelo nome de Bella, tem viralizado no TikTok ao compartilhar as refeições que prepara para um rato que mora em sua casa. Recentemente, ela preparou um banquete gourmet para o animal. Se engana quem pensa que foi só comida que bicho recebeu, ela também decorou um espaço da casa para ele e montou todo um cenário para que pudesse “se sentir em casa”. As refeições feitas para o rato não são nada simples, pelo contrário, são extravagantes. Vão desde espaguete com purê de tomate e amêndoas, até tabuas de frios com queijos sofisticados, biscoitos, mel, chocolate com romã, nozes, framboesa e claro, sempre um potinho com água para que o animal possa se hidratar. Os conteúdos já tem milhões de visualizações e rendem séries de comentários, desde aqueles que apoiam o ato, até os que criticaram. Segundo o relato da jovem, o animal morava na parede de sua casa, mas, como ele constantemente comia a sua comida, ela optou por montar um espaço para ele.