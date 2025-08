Jovens católicos se reúnem em Roma para vigília com o papa

Este é o primeiro grande encontro da juventude católica com Robert Francis Prevost, 69 anos, que em 8 de maio foi eleito como sucessor do muito popular papa Francisco

Andreas SOLARO / AFP Papa se reuniu e rezou neste sábado com os viajantes que acompanhavam uma peregrina egípcia de 18 anos que faleceu



Jovens católicos de todo o mundo começaram a se reunir em Roma neste sábado (2) para participar de uma vigília de oração com o papa Leão XIV, o ponto culminante do Jubileu, o “Ano Santo” da Igreja Católica, que espera reunir quase um milhão de fiéis. O amplo espaço aberto do bairro de Tor Vergata, ao leste de Roma, onde o papa conduzirá a vigília, estava lotado de jovens que aproveitavam o ambiente festivo.

A emissora italiana Rai passou a chamar o evento de “Woodstock” católico: quase 20 grupos musicais e de dança, muitos deles religiosos, se apresentaram para a multidão antes da chegada do papa. “O mundo precisa de vocês”, gritou um artista aos peregrinos, que colocaram mantas, almofadas e bandeiras por toda a área da vigília.

A maioria planeja passar a noite nesta esplanada de 50 hectares, até a grande missa de encerramento presidida pelo papa peruano-americano na manhã de domingo. Em um vídeo, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, deu as boas-vindas aos peregrinos e afirmou que Roma virou o cenário de “uma festa extraordinária”.

A organização do evento representou um desafio logístico extraordinário para as autoridades, com quase 10.000 pessoas mobilizadas, entre policiais e funcionários da proteção civil, e medidas de saúde — distribuição de garrafas de água e pulverizadores — para ajudar os participantes a suportar o calor do verão romano.

O Vaticano informou que o papa se reuniu e rezou neste sábado com os viajantes que acompanhavam uma peregrina egípcia de 18 anos que faleceu na noite de sexta-feira (1). A Rai News informou que a jovem foi vítima de um ataque cardíaco em um ônibus quando retornava ao local em que estava hospedada depois de participar de um evento em Roma.

Confessionário gigante

Do Coliseu até as imediações do Vaticano, ondas de peregrinos lotaram durante toda a semana os transportes e as avenidas da capital italiana em um ambiente festivo, entre apresentações musicais, conferências e orações.

Na sexta-feira, o famoso ‘Circus Maximus’, o estádio da antiga Roma onde eram organizadas as corridas de bigas, aos pés do Monte Palatino, foi transformado em um grande confessionário ao ar livre: mais de mil padres ouviram dezenas de milhares de jovens em 10 idiomas diferentes.

Este é o primeiro grande encontro da juventude católica com Robert Francis Prevost, 69 anos, que em 8 de maio foi eleito como sucessor do muito popular papa Francisco, que faleceu aos 88 anos, após 12 anos de pontificado.

O encontro internacional é apresentado como o ponto culminante do Jubileu, o “Ano Santo” que a Igreja Católica celebra a cada 25 anos, durante o qual os peregrinos podem receber a “indulgência plenária”, o perdão dos pecados, segundo a tradição. Durante o Jubileu do ano 2000, mais de dois milhões de jovens participaram em Roma da Jornada Mundial da Juventude, convocada pelo papa João Paulo II.

*Com informações da AFP

Publicado por Nátaly Tenório