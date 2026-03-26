Juiz decide continuar com julgamento contra Maduro nos EUA

Alvin Hellerstein não viu motivos suficientes para encerrar o processo

EFE/ Palácio De Miraflores Maduro e sua esposa, Cilia Flores, foram capturados pelos Estados Unidos em janeiro



O julgamento contra Nicolás Maduro nos Estados Unidos vai continuar. O magistrado Alvin Hellestein questionou o governo americano pelo fato de não autorizar o ex-presidente venezuelano a usar fundos do país em sua defesa, mas não viu isso como justificativa para derrubar o caso nesta quinta-feira (26).

Segundo informações da agência Reuters, Maduro e sua esposa, Cilia Flores, capturados pelos Estados Unidos em janeiro e que respondem a acusações de narcoterrorismo em tribunal em Nova York, se declararam inocentes. A defesa do ex-presidente alegou que a falta de acesso a fundos que venham da Venezuela está ferindo o direito de escolher seu próprio advogado.

O representante do governo americano afirmou que a medida é baseada nos interesses nacionais de segurança. “O acusado está aqui, Flores está aqui. Eles não apresentam mais risco à segurança nacional”, disse Hellerstein. “O direito que está em questão, primordial em relação a outros direitos, é o direito à assistência jurídica constitucional”, terminou.