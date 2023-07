Juiz dos EUA rejeita pedido do Departamento de Justiça e mantém ordem que permite posts contrários ao governo

Terry Doughty proibiu que altos funcionários do governo Joe Biden entrem em contato com empresas de mídia social; estados e indivíduos alegam que estava havendo uma ‘conspiração para suprimir pontos de vista’

SAUL LOEB/AFP Altos funcionário do governo Biden estão proibidos de entrar em contato com empresas de mídia social



Terry Doughty, um juiz federal dos Estados Unidos, rejeitou o pedido do Departamento de Justiça para pausar uma ordem que impede altos funcionários do governo Joe Biden de entrar em contato com empresas de mídia social. Segundo ele, os estados e vários indivíduos alegam que estava havendo uma conspiração para suprimir pontos de vista e conteúdo nas plataformas de mídia social, violando a Primeira Emenda. A ordem, publicada nesta segunda-feira, 10, proíbe que funcionários do governo, bem como vários órgãos federais trabalhem com empresas de “incitar, encorajar, pressionar ou induzir de qualquer maneira a remoção, exclusão, supressão ou redução de conteúdo que contenha conteúdo protegido discurso livre” A decisão permite que eles informem as empresas de mídia social sobre postagens envolvendo atividades criminosas, ameaças à segurança nacional e pública e esforços ilegais para suprimir a votação ou tentativas estrangeiras de influenciar as eleições, contudo, não podem forçar as organizações a excluir conteúdos que sejam de discurso livre e não oferecem riscos.

O Departamento de Justiça alegava que a ordem, emitida em 4 de julho e que limita as comunicações entre o governo Biden e empresas de mídia social, era muito ampla e ameaçava impedir a conduta legal. “Embora está liminar envolva várias agências, ela não é tão ampla quanto parece. Ele apenas proíbe algo que os réus não têm direito legal de fazer – entrar em contato com empresas de mídia social com o objetivo de instar, encorajar, pressionar ou induzir de qualquer maneira a remoção, exclusão, supressão ou redução de conteúdo contendo liberdade de expressão protegida postada nas plataformas de mídia social”, disse Doughty, acrescentando que “os réus embargados coagiram, encorajaram significativamente e/ou participaram com empresas de mídia social para suprimir publicações de cidadãos americanos que expressavam opiniões que eram anti -Vacinas COVID-19, bloqueios anti-COVID-19, postagens que deslegitimizaram ou questionaram os resultados da eleição de 2020 e outros conteúdos não sujeitos a nenhuma exceção à Primeira Emenda”, segundo Doughty, esses conteúdos são “protegidos pela liberdade de expressão e aparentemente foram censurados por causa dos pontos de vista que eles expressaram”.