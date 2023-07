Justiça manda soltar Walter Delgatti, hacker da Vaza Jato

O hacker Walter Delgatti recebeu alvará de soltura pela 10ª Vara Federal Brasília, nesta segunda-feira, 10, sob a imposição de uso de tornozeleira eletrônica e apresentação mensal de um relatório a ser enviado ao delegado com informações sobre local, horário e atividades desenvolvidas por ele, sem qualquer uso da internet. Além disso, a documentação deverá informar o endereço residencial atualizado e avisar à polícia se for obrigado a se ausentar do Estado de São Paulo por mais de 48 horas. Delgatti ficou conhecido como o hacker da “Vaza Jato”, como ficaram conhecidas as conversas entre procuradores da Operação Lava Jato — e deles com o então juiz Sergio Moro — expostas em veículos de notícias após vazamento.

Preso em 2019 na Operação Spoofing, que investiga invasão de contas de Telegram de autoridades, Delgatti não poderá utilizar aplicativos de mensagens, de acordo com informações dos seus advogados, Ariovaldo Moreira e Matheus Moreira. Em junho, o hacker foi detido por estar trabalhando como analista de redes sociais da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), fazer compras online e usar um e-mail como chave pix para arrecadar doações. Além disso, ele não foi localizado nos endereços indicados à Justiça.