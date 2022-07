Justiça americana agenda julgamento entre Elon Musk e Twitter para outubro

Decisão judicial será proferida após cinco dias de acompanhamento do juri; rede social busca finalizar sua venda para Elon Musk, que desistiu do acordo de US$ 44 bilhões recentemente

Scott Olson/Getty Images/AFP Perfil do Twitter de Elon Musk com mais de 80 milhões de seguidores no dia em que o acordo entre as partes foi firmado



A Justiça norte-americana agendou nesta terça-feira, 19, o julgamento da ação de compra e venda envolvendo o bilionário Elon Musk e o Twitter. Durante a primeira audiência entre as partes, o advogado da rede social, William Savitt, argumentou que a ação de Musk em desistir da aquisição do site – em um acordo de US$ 44 bilhões – impacta negativamente a empresa ao estabelecer uma incerteza contínua sobre o futuro da rede. “Musk foi e continua contratualmente obrigado a usar seus melhores esforços para fechar este acordo. O que ele está fazendo é exatamente o oposto, é sabotagem”, acusou. A fala refere-se às últimas publicações do bilionário em que Musk debocha da briga judicial que enfrenta com a empresa.

Andrew Rossman, advogado do empresário, ressaltou que o CEO da Tesla e da SpaceX “não tem incentivo para manter isso pendurado por muito tempo”. Por fim, os representantes de Elon solicitaram que a disputa judicial acontecesse somente no próximo ano e o Twitter buscou um julgamento de quatro dias em setembro, mas a juiza-chefe que supervisiona o Tribunal de Chancelaria de Delaware, Kathaleen St. Jude McCormick, determinou que a situação do acordo entre ambos será resolvido em um julgamento de cinco dias a ser realizado em outubro. “A realidade é que o atraso ameaça danos irreparáveis ​​[ao Twitter]. Quanto maior o atraso, maior o risco”, disse a magistrada em sua decisão.