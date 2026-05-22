Datafolha: Após crise com ‘Dark Horse’, Lula chega a 47% contra 43% de Flávio no 2º turno

Na simulação do primeiro turno, o petista marca 40% ante 31% do rival

BRUNO PERES / AGÊNCIA BRASIL E TON MOLINA / ESTADÃO CONTEÚDO Presidente Lula e Flávio Bolsonaro



Na primeira pesquisa do Datafolha após a crise com o ‘Dark Horse’, envolvendo conversas entre o senador e o banqueiro Daniel Vorcaro sobre o financiamento do filme sobre a biografia de Bolsonaro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aumentou de 3 para 9 pontos a vantagem sobre Flávio Bolsonaro (PL). Em uma simulação de primeiro turno, o atual presidente da República marca 40% ante 31% do rival. Nove por cento disseram que votariam brancos, nulos ou nenhum.

Há uma semana, Lula estava em empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais do levantamento com 38% a 35%. Já no cenário do segundo turno, a igualdade em 45% virou agora uma vantagem de 47% a 43% para o petista.

A nova pesquisa do Datafolha foi feita na quarta-feira (20) e quinta-feira (21) com a polêmica do filme amplamente conhecida. Dos 2.004 entrevistados, 64%, em 139 cidades, disseram ter ouvido falar do episódio, com um percentual igual daqueles que foram ouvidos e acreditam que o senador tenha “agido mal”. Pesquisa está registrada sob código BR-07489/2026 no TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Num cenário mais provável hoje de primeiro turno, Lula e Flávio seguem isolados à frente. Porém, os ex-governadores Romeu Zema (Novo-MG, 3%) e Ronaldo Caiado (PSD-GO, 4%) empatam com Samara Martins (UP) e Renan Santos (Missão), os dois com 3%.

Lula também marca uma vantagem hipotética no segundo turno ante seus outros rivais. Da última semana até esta, o atual presidente passou de 46% a 48% no embate com Caiado, que ficou em 39%. Contra Romeu Zema, ele teve a mesma variação, enquanto o mineiro oscilou de 40% para 39%.

Em relação à rejeição dos dois líderes, do público que foi questionado, 46% disse que não votariam de modo algum em Flávio e 45% também descartaram apoiar Lula. Michelle Bolsonaro vem em seguida, com 31% de rejeição.